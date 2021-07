Si les envies d’ailleurs se font sentir, que les Hainuyers qui ne partent pas en vacances se rassurent : il y a 1000 et une choses à faire à deux pas de chez soi. C’est en tout cas le message que souhaite une nouvelle fois faire passer la Province de Hainaut en invitant le citoyen à (re)découvrir toute la richesse de la région, à pied ou à vélo.

« Avec 19 sites et événements classés au Patrimoine mondial de l’Unesco, des canaux, des étendues vertes, des circuits de balades, des produits de terroir savoureux, un folklore bien vivant, des bâtiments remarquables témoins de son histoire, des musées, des festivals, le Hainaut incarne l’idée que tourisme et culture se mêlent pour donner à chacun le meilleur d’un territoire », souligne-t-on du côté de Fédération du Tourisme en province de Hainaut.

Difficile en effet de ne pas trouver son bonheur alors que de nombreux chemins pédestres et voies cyclables balisés traversent le territoire, donnant accès aux promeneurs aux terrils, beffrois ou encore tours d’ascenseurs à bateaux. Dans la région de Mons-Borinage comme dans la région du Centre, le réseau point-nœuds emmène le visiteur d’un lieu touristique à un autre via des routes sécurisées et des chemins originaux.

À titre d’exemple, épinglons, en plein cœur du Borinage, le circuit Van Gogh qui s’adresse à ceux qui veulent avoir un aperçu complet des traces de l’artiste dans la région. La boucle passera par les maisons Van Gogh et devant les monuments qui lui sont dédiés, bien sûr, mais aussi par les incontournables de la région : le beffroi de Mons, la collégiale Sainte-Waudru ou encore le Grand Hornu et le PASS.

Dans la région du Centre et plus précisément dans la commune de Binche, la Province propose de débuter une balade au cœur de la Cité des Gilles pour partir à la découverte des plus jolis bâtiments de la région. Longue de 33 kilomètres, cette balade à vélo ravira les amoureux de la ruralité et du patrimoine. Tous les circuits proposés par les services de la Province sont disponibles sur le site www.visithainaut.be, mais il est également possible de planifier son propre itinéraire via un outil dédié.

Bref, qu’il s’agisse de simplement prendre l’air et profiter de la nature ou de prendre un bain de culture en admirant les bâtiments de la région ou en flânant dans les musées, il ne faut pas forcément partir loin pour être dépaysé.