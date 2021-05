Ce week-end et plus encore ce dimanche, des milliers de personnes s’étaient réunies sur la Grand-Place et dans les rues du centre-ville de Mons afin de célébrer la non-ducasse et prouver que cette dernière ne périrait pas. Pari tenu mais sur les réseaux sociaux notamment, deux camps s’affrontent désormais. Certains saluent l’ambiance qui régnait dans la cité du Doudou tandis que d’autres craignent les conséquences sanitaires et condamnent le comportement de certains citoyens.

Pour Nicolas Martin (PS), bourgmestre, le bilan de ce week-end particulier est très positif. "Nous savions qu’il allait faire beau après de longues semaines de pluie et qu’il y aurait donc du monde en centre-ville, plus encore parce qu’il s’agissait du week-end de la Trinité", précise-t-il. "L’enjeu pour nous, c’était de pouvoir gérer ce week-end sans débordement et sans que cela ne se termine comme au Bois de la Cambre ou au parc de la Boverie."

Sans surprise, les Montois étaient effectivement de la partie. "Je tiens à rappeler qu’il n’est absolument pas interdit de venir en ville et qu’il n’est pas envisageable de filtrer les accès vers le centre-ville alors que des commerçants y travaillent, que des Montois y vivent. Quelle était la probabilité de gérer ce week-end sans aucun débordement, sans qu’aucune agression physique ne soit commise, sans qu’aucun PV judiciaire ne soit dressé ? C’est mieux que lors d’un week-end normal !"

Dans la région, l’envie de célébrer la ducasse – même si celle-ci n’avait rien de sa forme traditionnelle – était palpable. "C’était un week-end de Montois, pour et avec eux. La police a constaté qu’il s’agissait majoritairement de gens de la région. Ils ont profité de la ville sans causer de tort. Quelques-uns n’ont pas strictement respecté les règles. Mais la police a fait un formidable travail de prévention, de dialogue. De même du côté des commerçants, où aucun problème n’a été constaté."

Nicolas Martin est donc un bourgmestre heureux, au lendemain de ces festivités. "Si certains s’attendaient à ce que j’envoie la cavalerie pour évacuer les milliers de personnes présentes, ils se sont trompés de bourgmestre. À aucun moment nous n’avons souhaité générer nous-mêmes des troubles de l’ordre public plus importants et ainsi apporter une réponse disproportionnée à la situation."

Et de conclure : "Je pense que les évocations proposées ont été appréciées, que nous sommes parvenus à mettre le curseur au bon endroit, sans en faire trop ni trop peu. Oui, certains se sont levés pour chanter, applaudir une initiative. Faut-il pour autant les fustiger ? Par ailleurs, nous étions loin, très loin de la fréquentation à laquelle nous faisons face d’ordinaire lors de la ducasse. Il n’aurait donc pas été possible de la maintenir."

Reste désormais à attendre la ducasse 2022, en espérant que cette dernière pourra être organisée dans des conditions optimales et dans une ambiance aussi positive.