Un budget de 3,3 millions d'euros est prévu. Les travaux pourraient commencer au printemps 2022.

Pour le bourgmestre Nicolas Martin, l'AEDEC, c'est le cœur social d'Hyon, une infrastructure qui fait que ce village montois de plus de 4.000 âmes n'est pas un village-dortoir. Aujourd'hui, l'AEDEC est principalement utilisé par le club de foot local. Mais l'infrastructure construite en 1974 grâce à des matériaux de récupération est plus que vieillissante.

C'est donc un AEDEC flambant neuf que le collège veut faire sortir de terre. Le bâtiment actuel sera détruit. À sa place, il y a aura un site pluridisciplinaire et aux normes footballistiques qui pourra aussi accueillir le club de tennis de table, forcé pour le moment de jouer les nomades dans le Grand Mons. Le projet comprendra en outre une salle CALVA. Le bâtiment est conçu avec une isolation performante et un système de chauffage adapté afin de limiter l'impact de CO2. Il sera en outre doté d'une toiture végétalisée offrant des avantages en termes de régulation thermique, d'isolation sonore et de biodiversité.