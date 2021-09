Avec le PIVW, nouveau programme de subsides wallons, Mons comme huit autres villes de plus de 50.000 habitants va pouvoir bénéficier de plusieurs millions d'euros pour développer des projets à l'horizon 2026. Dans la Cité du Doudou, en comptant la part communale, le collège PS-Ecolo va investir un total de 42,7 millions d'euros à travers ce nouveau programme. Et il a décidé de concentrer ses efforts sur Jemappes, Cuesmes et le bas de la ville.

Dans ce dernier périmètre, il est notamment prévu d'offrir un nouveau visage à la place du Marché aux Poissons. Situé à proximité d'une entrée de ville, sur le trajet de nombreux étudiants, bordé de commerce de proximité, le site est stratégique. "Une véritable vie de quartier existe autour de la place du Marché aux Poissons. Mais aujourd'hui, c'est un parking à ciel ouvert", déplore le bourgmestre Nicolas Martin. "Nous voulons compléter le réaménagement du quartier avec cette place qui offre un gros potentiel. Un bureau d'études va être désigné. Il faudra trouver un équilibre entre la qualité des aménagements et le maintien de places de stationnement pour les commerces." Un investissement de 1,65 million d'euros est prévu pour ce projet.