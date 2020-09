C’est un ambitieux projet que Nicolas Dupont vient d’officiellement dévoiler. Le secrétaire du collectif Tous-en-Scène et propriétaire de la halle aux grains, situé rue du Moulin à Givry, va en effet aménager une nouvelle salle de spectacle de 300 places dans ce qui reste aujourd’hui un hangar de stockage. Une campagne de financement participatif vient de voir le jour en ce sens.

Les lieux ont déjà été exploités à de multiples reprises. Ancienne boulangerie et hangar de stockage de grains, ils ont également accueilli une salle de sport et servi d’église avant d’accueillir le collectif Tous-en-Scène, en avril 2018. "L’espace est vaste et présente donc de multiples atouts", souligne Nicolas Dupont. "La salle de spectacle, d’une capacité de 300 places, sera aménagée dans un espace modulable de 560 mètres carrés."