Un violent accident de la circulation a eu lieu ce samedi soir au niveau de la route d’Ath, à Nimy. Les pompiers de Mons sont rapidement intervenus et ont procédé à la désincarcération d’une personne. On ignore à l’heure actuelle son état de santé mais l’on sait que la victime a pu être prise en charge et transportée vers l’hôpital.

Les voitures circulant dans le sens Mons-Ath ont été invitées à faire demi-tour tandis que dans le sens Ath-Mons, une déviation était organisée. Un peu après 18h30, les pompiers étaient de retour en caserne. On ignore les circonstances de l’accident.