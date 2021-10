Jean-Pol Neuven explique vivre un enfer depuis que la plaine a été agrandie. En dehors des règles, selon lui.

Le Clos de la Meulière à Maisières abrite un joli petit quartier résidentiel à proximité du Shape. Des maisons pavillonnaires réparties de part et d’autre d’une petite rue arborée. Avec en bout de course une plaine de jeux où les enfants du quartier peuvent s’amuser sous le regard bienveillant des leurs parents taillant le bout de gras autour d’une table de pique-nique. Le joli tableau renvoie aux clichés des productions feel good d’Hollywood. Manque seulement le gamin à vélo qui lance des journaux sur le devant des portes. Mais Jean-Pol Van Leuven vit pour sa part un véritable film d’horreur.

L’homme habite depuis 24 ans à la rue de Binche. Son jardin donne directement sur la plaine de jeux. Avec son voisin, ils vivent un enfer depuis deux ans. "Au début, il y avait des cris et du brouhaha. On s’était dit que ce n’était pas bien méchant, les enfants ont le droit de s’amuser", explique le riverain. "Mais en 2019, la plaine de jeux a été agrandie, passant de 100 à 400 m2. Et c’est devenu invivable ! Après l’école et pendant le week-end, il n’y a que des cris. J’en suis arrivé à espérer qu’il pleuve quand je regarde la météo !"