Julia, 2 ans et demi, a fait sa rentrée dans l’école dirigée par son grand-père et où son père enseigne.

Pol Doye, directeur de l’école fondamentale Achille Legrand à Mons, est loin d’en être à sa première rentrée. Mais celle qu’il vient de superviser ce 1er septembre 2021 avait une teneur particulière puisque parmi les nouveaux élèves figurait une certaine Julia, qui n’est autre que sa petite fille !

« En tant que grand-père, ça me suscite une émotion malgré tout. Une rentrée scolaire est toujours particulière: c’est le moment des retrouvailles et des nouvelles connaissances et ici elle a un accent tout particulier avec la rentrée de Julia en première maternelle. »

Pour l’occasion, toute la famille s’est donnée rendez-vous dans la cour de l’école : la grand-mère Dominique, et les parents bien entendu, dont le père Maxime n’est autre que le prof d’éducation physique de l’implantation. Trois générations sont donc rassemblée au sein d’une même école. Mais aucun doute pour M. Pol, il saura faire la distinction entre la petite fille et son élève.

« Même pour son épanouissement il faut garder une certaine distance et la laisser vivre comme si nous n’étions pas à l’école. Elle a besoin de rencontrer des personnes, de se faire des contacts et on ne peut pas avoir le grand-père ou le papa derrière elle. Je ne pense pas que cela posera problème dans le sens où elle devra s’épanouir elle-même et ce n’en sera que plus profitable pour elle. »

Pour cette rentrée, Julia, comme les 360 élèves d’Achille Legrand ont dû se soumettre à quelques règles peu ordinaires, toujours liées à la crise sanitaire. « On est rentré suivant le même protocole que l’an dernier. Sans savoir comment la crise va évoluer, j’ai préféré garder des mesures un peu plus strictes et selon l’évolution que j’espère favorable, relâcher et revenir petit à petit à la norme. »

L’an dernier, malgré les contraintes et la deuxième vague meurtrière de l’automne, les écoles maternelles et primaires ont pu garder le cap. « Mise à part une semaine lors de cette deuxième vague, les enfants ont assisté quasi normalement aux cours. On a eu quelques malades, mais sans être trop impactés, l’année s’est relativement bien passée. »