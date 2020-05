Si le projet Nova Mons arrive à terme, la place de Bootle verra disparaître l'ancien bâtiment des RTT au profit de 7 immeubles comprenant 135 appartements, des bureaux et un parking sous-terrain. Un projet d'envergure qui en séduit certains et en inquiète d'autres. D'ailleurs, l'enquête publique qui vient de se terminer a recueilli plus de 25 réclamations. Si bien qu'une réunion de concertation sera prochainement organisée.