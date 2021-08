Mike Wiatko, Sébastien Laurent et Emmanuel Pezouvanis sont trois passionnés de MMA. Ce sport qui mélange arts martiaux et sports de combat a connu un gros essor ces dernières années et le trio a contribué à le faire connaître dans la région de Mons en organisant l'European Beatdown, tournoi qui attire 5000 personnes lors de chaque édition à la Mons Arena.

Depuis le 1er août, les trois compères ont franchi un palier en ouvrant Mind Athletics, une salle située à l'entrée de Mons, entièrement dédiée au MMA et aux disciplines qu'il intègre. C'est une première dans la région.

"Je suis un ancien combattant professionnel de MMA et je n'ai jamais eu une infrastructure adéquate pour m'entraîner", témoigne Mike Wiatko. "Quand j'ai créé l'European Beatdown, on a vu qu'il y avait de l'engouement. Après chaque événement, on nous demandait où il y a des salles de MMA, etc." Pendant longtemps, la réponse était: il n'y en a pas dans la région.

"Personnellement, je m'entrainais un peu partout en Belgique, aux Pays-Bas, en Allemagne, mais il fallait toujours changer de salle pour s'entrainer à des disciplines différentes. Il n'existait pas de lieu entièrement dédié au MMA."

100 membres en une semaine

Le déclic pour la création de la salle est venu d'un athlète. "J'ai voulu créer une structure 100% MMA pour un de mes combattants, Gaetano Pirrello, qui a signé à l'UFC." Cette organisation américaine est la plus grosse ligue de MMA au monde et Mike veut lui permettre de s'entraîner dans les meilleures conditions. Et tant qu'à créer une structure pour un athlète, autant en faire profiter le plus grand monde, afin de rentabiliser et de répondre à une demande.

Le projet a pu aboutir quand un local, situé face à la salle de CrossFit que gère Mike, s'est retrouvé en location. Après un an de travaux, le lieu a ouvert ses portes et propose aujourd'hui des cours de MMA, jiujitsu brésilien, kickboxing, etc. Ce centre des sports de combat veut s'adresser tant à un public débutant que confirmé, qui sera encadré par "les meilleurs coachs de Belgique dans les différentes disciplines", affirme Mike Wiatko.

Après une semaine d'ouverture, le club enregistrait déjà 100 membres. "On espère atteindre les 1500 membres d'ici la fin de l'année." Le MMA n'a pas fini de rayonner dans la région de Mons.