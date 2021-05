La grotte de Wihéries est désormais comme neuve ! En début d’année, sous l’impulsion des Nouveaux Francs Gaulois, sa rénovation profonde avait été entreprise. Aujourd’hui, le chantier est pour ainsi dire clôturer. Une ouverture officielle de la grotte sera organisée le 12 septembre prochain, en présence d’un prêtre afin qu’elle puisse être bénie. Dans le même temps, les Nouveaux Francs Gaulois espèrent obtenir une réponse de la Région wallonne auprès de qui un dossier est introduit afin d’obtenir sa reconnaissance au petit patrimoine wallon.

"La mobilisation citoyenne a été extraordinaire », explique Marcel De Raijmaeker, président des Nouveaux Francs Gaulois. « Pas moins d’une centaine de personnes ont adhéré au projet. Des habitants du village mais aussi des indépendants ont souhaité mettre leur pierre à l’édifice en nous aidant sur le chantier, en fournissant des matériaux comme du gravier, du goudron, une croix,… Aujourd’hui, il ne nous reste plus qu’à remettre un banc en couleur et installer un grillage de sécurité."

© D.R.



Construite il y a près de 100 ans par la famille Roucou-Liénard en remerciement de la guérison de leur fils, atteint de la méningite, la grotte de Wihéries faisait peine à voir. Et sans l’intervention de l’association, elle était vouée à disparaitre. "Si nous n’avions pas mené à bien ce projet, le propriétaire l’aurait rasée. Il n’a plus la possibilité d’entretenir le terrain et souhaitait dès lors en faire un terrain vague sur lequel des garages auraient pu être construits. Il aurait alors été mis en vente." À quelques mois près, le sort de l’édifice était scellé.

© D.R.

"Aujourd’hui, il est ravi de constater le résultat. Dans un premier temps, il restera propriétaire du terrain et donc de la grotte. Mais il n’exclut pas la possibilité de les céder par la suite à notre association, qui veillera alors à l’entretien du site. C’est un lieu symboliquement important et chargé d’histoire." Les projets pour lui offrir une véritable deuxième vie ne manquent d’ailleurs pas. "Nous souhaiterions qu’elle devienne une sorte de mémorial, un lieu en mémoire des personnes disparues du village. Les marques de sympathies pourraient alors y être centralisées."

Le projet des Nouveaux Francs Gaulois a en tout cas séduit et suscité l’adhésion dans le petit village dourois.