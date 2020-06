Les Montois ne périront pas. Plus encore, certains entendent marquer l’histoire dans la lutte contre le covid-19. Après trois mois de travail intensif, la société montoise D-Tek vient en effet de développer sa trousse de diagnostic sérologique pour la détection de cinq anticorps spécifique du covid-19, là où l’on n’en retrouve généralement qu’un ou deux.

Active dans le domaine du vivant et plus particulièrement du diagnostic médical, D-Tek existe depuis près de 25 ans et a décidé de mettre son expertise au service de la lutte contre la maladie. "Entre 60 et 70 % de notre marché est européen mais notre expertise et nos emplois sont 100 % wallon", précise Benoït Autem, directeur de la société montoise.