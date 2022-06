Pour garder sa place de leader dans le secteur de la maintenance prédictive, la société montoise I-Care doit se baser sur les meilleures technologies. C'est pourquoi elle vient de signer un accord de licence non exclusif avec le Massachusetts Institute of Technology (MIT), basé aux États-Unis, pour un groupe de brevets du MIT couvrant une technologie révolutionnaire de surveillance des machines.

Les brevets comprennent des algorithmes qui transforment une photographie standard à haute vitesse en un ensemble de capteurs avancés pour l'analyse des machines. Auparavant, il fallait plusieurs jours pour effectuer une analyse structurelle d'une installation. Grâce à cette technologie, une analyse supérieure peut être réalisée en quelques minutes et de manière plus détaillée sans même toucher la machine.

"Nous sommes très fiers et honorés de signer cet accord avec le célèbre MIT et de bénéficier de leur incroyable technologie, a commenté Ben Detober, CEO d'I-Care USA. Nous investissons massivement dans notre recherche et développement afin de continuer à améliorer notre technologie, nos produits et nos services. Grâce à l'accord avec MIT, nos équipes pourront identifier plus rapidement et plus facilement la nature des défauts sur les équipements des usines et recommander les actions correctives appropriées."

I-care surveille les équipements industriels 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des milliers d'usines des secteurs de l'alimentation, de la chimie, de la pharmacie, de l'énergie ou encore des matériaux. L'entreprise a été fondée à Mons en 2004 et est devenue le leader mondial de la santé des machines.

Leurs solutions fondées sur l'intelligence artificielle et les données permettent de prédire les défaillances industrielles des mois, voire des années, avant qu'elles ne se produisent. La société compte plus de 600 employés et des bureaux dans 12 pays (Amériques, Europe, Asie-Pacifique) avec des clients dans plus de 55 pays.