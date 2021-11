L’ambiance sera girly, ce mercredi, entre les rayons du magasin Décathlon de Cuesmes. À partir de 20 heures, des cours de sport seront en effet exclusivement proposés aux femmes, qui profiteront également d’un drink, d’une présentation de la nouvelle collection et d’une multitude d’autres surprises. On notera également qu’un focus très particulier sera mis sur l’emploi, avec l’installation de stands spécifiques.

L’édition 2020 aurait dû être la sixième mais avait finalement dû être annulée, contexte sanitaire oblige. "C’est un événement que l’on a à cœur de pouvoir reproposer car il permet aux femmes de venir tester différentes disciplines sans avoir à franchir les portes d’une salle de sport ou d’un club, ce qui peut donner lieu à un certain malaise pour certaines d’entre elles", explique Maéva Schiavone, leader événementiel et vendeuse au rayon fitness.

"Les regards, certaines remarques suffisent parfois à rendre la démarche difficile. Ce mercredi, les femmes seront entre elles. Elles auront l’occasion de tester du jumping, une activité que nous avions déjà proposée et qui avait extrêmement bien fonctionné, du yoga ou encore du hip-hop sur step. Il s’agit d’une nouveauté en Belgique, qui débarquera dès le mois de janvier. Nous trouvions intéressant d’en proposer la découverte en exclusivité."

Lors de l’édition précédente, ce ne sont pas moins de 170 femmes qui avaient participé à la ladies night. "Nous savons que la crise a entrainé des pertes d’emploi. Nous avons donc décidé d’installer un stand de recrutement. Les offres présentées concerneront aussi bien le site de Mons que celui de Tournai, La Louvière ou Nivelles et reprendront différents profils : étudiant, responsable de rayon, chef de projets,…"

L’échange sera au centre de la discussion. "On présentera un peu le quotidien dans un magasin comme Décathlon. Cela fait 13 ans que j’y travaille et je sais que les horaires de la grande distribution peuvent effrayer. On travaille les week-ends, en soirée,… Ce n’est pas toujours simple mais je veux montrer que ce n’est pas forcément problématique." Les offres seront évidemment plus largement diffusées une fois la ladies night clôturée.

Pour participer à l’événement, la présentation du covid safe ticket (CST) sera indispensable. Des commerces locaux, qui viennent d’ouvrir leurs portes, seront mis à l’honneur lors de cette soirée très féminine.