Dans les prochains jours, le cap des quatre millions de belges ayant reçu la première dose d’un vaccin contre la covid-19 sera officiellement franchi. De mauvais élève, notre pays est finalement parvenu à s’imposer dans le top 5 européen. Voir apparaitre de plus en plus de publications et photos de proches vaccinés dans les fils d’actualité du réseau social Facebook n’a donc rien de vraiment surprenant. Et nos élus ne font pas exception.

C’est même plutôt l’inverse puisque bon nombre d’entre eux immortalise ce moment qu’ils jugent important. À Jurbise par exemple, Jacqueline Galant a été vaccinée le jour de la fête des infirmières. Elle a partagé son expérience avec les internautes. "J’étais certes un peu inquiète au début mais il s’agit d’un moment important pour moi et mes proches. C’est encore un pas de plus vers une liberté retrouvée", écrivait-elle.

© D.R.

Le conseiller communal framerisois et député wallon Manu Disabato (Ecolo) a lui aussi franchi le pas après s’être inscrit sur la plateforme QVax. "J'ai décidé de le faire parce que j'ai vécu la maladie au tout début mais aussi parce que j'ai vu les dégâts que peut causer cette maladie insidieuse, j'ai vu des personnes mourir, j'ai vu des personnes intubées, des personnes avec des séquelles, parfois graves. Et cela m'a marqué", explique-t-il. "Je l'ai fait aussi parce que j'en ai assez d'être dans cette situation qui nous pèse tous."

La vaccination, dans le contexte sanitaire que l’on connait, reste sujet à discussion. Manu Disabato en est conscient. "Je sais que beaucoup d'entre vous hésitent à se faire vacciner et je le respecte. C'est un choix collectif et individuel. Donc je ne ferai jamais de jugement moral sur ce choix. C'est à vous de choisir, en conscience. Et j'espère que mon choix sera aussi respecté." Il n’est pas le seul à avoir partager son ressenti.

Dans la région de Mons-Borinage toujours, l’échevine montoise Catherine Houdart (PS) a elle aussi reçu une première dose. "Contactée hier à 22 heures, surveillez votre téléphone et n’oubliez pas de vous inscrire sur QVax", écrivait-elle il y a quelques jours. À Dour, Vincent Loiseau a été vacciné ce 18 mai dernier à 8h12, précisément. L’échevin se demande si ce jour "marquera le début du retour à une vie normale." À Dour toujours, le bourgmestre Carlo Di Antonio sera vacciné le 1er juin prochain. À Quiévrain, le conseiller communal socialiste Jean-Pierre Landrain a reçu la première dose ce mercredi. "N’hésitez plus à vous vacciner, c’est un geste solidaire."

© D.R.



À l’issue de ces différentes publications, des échanges ont parfois été initiés entre vacciné, réticents ou opposés à la vaccination. Dans tous les cas, rappelons que le choix de chacun doit être respecté et qu’à ce jour, si elle est encouragée, la vaccination covid-19 n’est pas obligatoire.