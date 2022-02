Une vingtaine de nouveaux noms ont été ajoutés jeudi à l'affiche du Dour Festival 2022, dont celui de Vald, qui rejoint, pour son unique date belge de l'été, Niska, Laylow, Angèle et Flume dans les têtes d'affiche de Dour Festival 2022 qui se produiront sur la scène principale "Last Arena". Parmi les autres artistes annoncés, on retiendra, entre autres, le rappeur Hamza, Lala &ce et l'Américaine Rico Nasty. La scène électronique proposera Ben Böhmer, Laurent Garnier, NTO, Palms Trax, India Jordan. L'Anglais Loyle Carner figurera aussi parmi les incontournables du festival dourois, de même que Mansfield, le multi-instrumentaliste Kamaal Williams, les Béninoises Star Feminine Band ou encore la rappeuse belgo-russe Chibi Ichigo, les Français Odezenne, Dirtyphonics Liive, ainsi que les dj sets de Sub Focus Nia Archives. Se sont également ajoutés à l'affiche douroise le Britannique Danny L Harle, Juliana Huxtable ainsi que Taahliah.

A cinq mois du Dour Festival 2022, les organisateurs ont, pour l'heure, révélé 30 % de l'affiche de l'événement dourois qui se déroulera du 11 au 17 juillet. Les organisateurs ont annoncé une édition "XXL" en 2022, après deux années d'annulation, en 2020 et en 2021, en raison de la crise sanitaire. L'inédit "Dour CampFest" se déroulera du 11 au 13 juillet avant le Dour Festival proprement dit, du 13 au 17 juillet. Quelque 250 artistes sont attendus sur scène en juillet 2022.