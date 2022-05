© U.P.

Le mois dernier, Toit & Moi se réjouissait de la vente enfin actée de son ancien siège situé Place du Chapitre, derrière la collégiale Sainte-Waudru en plein cœur historique de Mons. Les 800 000 € obtenus par la vente faisaient le bonheur des instances de la société de logement public, qui parvenait enfin à boucler un dossier qui traîne depuis 2016 et a connu plusieurs rebondissements.

Le plus notable coûta son mandat à un président de conseil d'administration, à savoir John Joos, et suscite encore l'incompréhension aujourd'hui. Si ce dernier se réjouit de la vente pour l'intérêt public, il nourrit malgré tout quelques regrets. "On a tout de même perdu 125 500 €" rappelle-t-il.

Car le 11 septembre 2020, le conseil d'administration approuvait la vente à la Fondation Emile Cornez, établissement d'utilité publique présidé par le Gouverneur du Hainaut Tommy Leclercq, qui avait déposé une offre ferme de 925 500 €. Mais voilà, cinq jours plus tard, le 16 septembre, le président de la Fondation annonce le retrait de son offre en raison "d'expressions dissemblables sur ce dossier", justifiait Tommy Leclercq à l'époque.



Lors du conseil d'administration du 11 septembre, une minorité de sept administrateurs, dont le président John Joos, vote contre la proposition de vente. Ce dernier voulait reporter la décision de vente afin de permettre à un candidat de dernière minute de visiter le bien en vue de concurrencer l'offre de la Fondation Cornez. De quoi susciter l'ire des administrateurs issus du PS montois, qui l'accusent de faire obstruction à la vente et réclament sa tête. Sauf que c’est un socialiste qui ébruite les débats tenus à huis clos et lance publiquement la polémique.



(le journal NDLR), rappelle John Joos, qui dénonce l'instauration d'unqui entraîne Toit & Moi, la Fondation Cornez et le nouvel amateur dans une situationDe laquelle la Fondation se retire fissa.

Une vente a minima



Résultat des courses, la procédure de vente tombe à l'eau et Toit & Moi est reparti pour un tour. Comme l'impose la loi, une nouvelle expertise est menée pour réévaluer le bâtiment...qui perd 130 000 € de valeur, à 795 000 €. Deux candidats se manifestent, dont l'un dépose une offre ferme à 800 000 €, et qui remporte la mise.



Bien loin donc du prix auquel le bâtiment fut éphémèrement vendu...et qui aux yeux de John Joos était déjà un prix minimum.John Joos rappelle que la publicité autour de la vente à l'époque fut minimale: un mois sur deux sites d'annonces immobilières en ligne, et c'est tout. Juste de quoi rentrer dans les clous légaux.

"Dans les modalités prévues par le CA, il était prévu une période d'affichage, mais il n'y a jamais eu de panneaux. J'avais proposé de passer par une agence immobilière spécialisée en biens d'exception, mais cela a été refusé. Rien n'a été fait pour donner une plus large publicité à la vente et pour pousser à la concurrence. On s'en est tenu au minimum légal", déplore John Joos.

Qui entend tourner la page de ce douloureux dossier. "Je pourrais aller voir le parquet car des éléments confidentiels ont été rendus publics par un administrateur, entravant le Code de Déontologie et d’Éthique auquel chacun est tenu. Cette infraction est sujette à des poursuites pénales." Mais l'ex président n'a plus la force ni l'envie de se lancer dans une saga judiciaire coûteuse et à l'issue incertaine.