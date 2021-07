C’est une sombre histoire que l’enquête devra permettre d’éclaircir. Ce mardi, on apprenait qu’au moins trois adolescentes auraient été violées par un individu fréquentant le même centre équestre que lui, dans l’entité de Dour. Une enquête a été ouverte et le parquet a été saisi du dossier. Ce mercredi, la substitute du procureur confirme que l’auteur présumé a été placé en détention préventive et inculpé pour viol, notamment.

Des devoirs complémentaires doivent encore être menés, notamment une expertise psychiatrique à l’égard du suspect. Ce dernier, âgé de 26 ans, aurait harcelé ses victimes. Certains faits remonteraient à plusieurs années, d’autres au mois de mars dernier et se seraient étalés jusqu’en juin dernier. Profitant de la jeunesse et de la naïveté de ses victimes, l’auteur présumé aurait abusé d’elles.

À ce jour, trois familles ont déjà déposé plainte, mais d’autres victimes pourraient encore se manifester.