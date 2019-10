Les pompiers sont toujours sur place.

C’est un violent incendie qui s’est déclaré ce samedi soir au sein du recyparc de l’intercommunale Hygea, à Cuesmes, situé à la rue de Ciply. Selon les premières informations obtenues, il s’agit d’un feu de déchets, pris au niveau d’une dalle où sont stockés des encombrants lorsque les conteneurs sont remplis.

A ce stade, aucun bâtiment n’est donc touché. Les pompiers de Mons, épaulés par leurs collègues de Dour et Saint-Ghislain sont sur place tandis que la police a installé un périmètre de sécurité afin d’éloigner les curieux et de permettre la bonne intervention des services. La rue est totalement fermée à la circulation et une déviation est mise en place. À l’heure d’écrire ces lignes, les secours n’étaient pas en mesure de se prononcer sur les causes du brasier, dont la fumée était visible à plusieurs kilomètres de distance.

Mais l’intervention s’annonce longue. Sur place, un policier nous annonçait qu’elle pourrait s’étaler sur une partie de la nuit. "C’est plus difficile à maitriser car le feu n’a pas pris au niveau d’un conteneur mais au niveau d’une dalle, où le tas d’encombrant est plus haut, plus important", précisait-on du côté de l’intercommunale. "Nous espérons qu’aucune extension ne sera à déplorer."

Le site de Cuesmes abrite en effet les conteneurs, mais également un bâtiment administratif et un centre de tri.