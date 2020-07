Âgé d'une septantaine d'années, l'homme a été interpellé.

La police de la zone Sylle et Dendre a débarqué en nombre et en force ce lundi après-midi du côté de Lens. Peu avant 16 heures, un grave différend familial s'est produit au sein d'une habitation de la rue du Séwoir, rapportent nos confrères de La Province. Un homme âgée d'une septantaine d'années a asséné un coup de couteau à son épouse, également septuagénaire.

Cette dernière, gravement blessée au cou, a été transportée d'urgence à l'hôpital dans un état inquiétant. L'homme a quant à lui été arrêté par les forces de l'ordre, signale La Province. Il a d'ores et déjà été privé et liberté et sera entendu par un juge d'instruction, probablement ce mardi matin. Les circonstances et les raisons de ce drame restent inconnues à l'heure actuelle mais l'interrogatoire du juge d'instruction devrait permettre de faire toute la lumière.