Après le Borinage avec Antoine Delie hier, c'est au tour de la province de Liège d'être mise à l'honneur à l'affiche du concert du Doudou. La ville a dévoilé un deuxième artiste qui foulera la scène durant la soirée désormais estampillée RTBF, avec Ykons.



Le groupe, qualifié d'indie pop, a sorti un premier album sorti en 2019, ce qui lui a permis de donner des concerts dans des salles telles que le Botanique à Bruxelles, le Reflektor à Liège, le Wex à Marche-en-Famenne. Il a également participé à différents festivals comme les Francofolies, le BSF, Ronquières (auquel il participera cette année) ou aux Fêtes de Wallonie de Namur et Liège. Depuis, le groupe occupe le terrain en sortant des singles à intervalles régulier et un EP six titres, Colors and Line, dont était extrait Sequoia Trees, qui lui a valu un petit succès et un passage dans l'émission Décibels de la RTBF.



Rendez-vous demain pour la suite du line-up.