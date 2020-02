Elle est à l'affiche du film d'ouverture, La Bonne épouse. Jumbo de Zoé Wittock clôturera les festivités.

On en sait un peu plus sur la programmation du prochain Festival international du Film de Mons avec l'annonce des films d'ouverture et de clôture. L'an dernier, c'est le film Duelles, qui vient de rafler 9 Magritte dont celui du meilleur film, qui ouvrait le bal dans la Cité du Doudou. Cette année, c'est par La Bonne épouse de Martin Provost que le festival sera déclaré ouvert.

On retrouve notamment au casting Juliette Binoche, Edouard Baer et François Berléand. Mais aussi Yolande Moreau, Marie Zabukovec, Lilly Taïeb et Anamaria Vartolomei qui seront présentes le vendredi 6 mars à 20 heures au Théâtre Royal de Mons pour la projection du film et la cérémonie d'ouverture.

Enfin, le 13 mars, toujours au Théâtre Royal et à 20 heures, c'est avec le Jumbo de notre compatriote Zoé Wittock que les festivaliers tourneront la page de cette 35e édition du FIFM. Jeanne, une jeune fille timide qui travaille comme gardienne de nuit dans un parc d'attraction développe d'étranges sentiments amoureux envers Jumbo, l'attraction phare du parc. Jeanne est campée à l'écran par Noémie Merlant que l'on retrouve dans La Jeune fille en feu, rôle pour lequel elle pourrait décrocher le César de la Meilleure actrice.