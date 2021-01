Tous les signaux sont au vert. L’année 2020, négative pour toutes les raisons que l’on connait, s’avère finalement positive pour la criminalité. La pandémie n’a pas seulement impacté nos vies mais aussi nos comportements. Avec la limitation des déplacements, l’ensemble des faits visibles sont nettement en diminution sur le terrain de la zone boraine, précisément 18%.

Les parfaits exemples sont les vols qualifiés dans les habitations et les accidents mortels. La zone boraine a noté une diminution de 44% des vols. "Le confinement a définitivement joué un rôle", explique le Chef de corps Jean-Marc Delrot. "Les citoyens étaient présents dans leur habitation et donc, les voleurs étaient beaucoup moins tentés. La présence de la police a eu également un impact non-négligeable". La police boraine signe d’ailleurs les chiffres les plus élevés du pays en matière de taux d’élucidation.

Aucun meurtre avéré n’a été perpétré dans l’ensemble des communes de la zone. Seulement quatre tentatives ont été reconnues, les autres infractions étaient pour coups et blessures. Les agissements suspects d’ailleurs ont été davantage signalés : "Il existe moins de gêne par rapport aux victimes", constate Vincent Dascotte, criminologue de la zone. "Cela a un impact positif, non seulement sur les victimes, à qui la police vient en aide, mais aussi sur l’aspect dissuasif".

Le confinement n’a malheureusement pas eu que du bon sur la criminalité. Les vols qualifiés dans les commerces augmentent eux de 24%. La crise sanitaire a entraîné une crise économique, qui a aussi eu un impact sur les comportements. Un fait qui rappelle les nombreux braquages dans les grandes surfaces, notamment à Boussu. "Je salue la vitesse de réaction de mes équipes", commente Jean-Marc Delrot. "On ne le dit pas assez mais c’est grâce à leurs efforts que la zone signe de si bon résultats".

Autre point primordial pour la zone boraine : la sécurité routière. L’année dernière, les accidents avec lésions corporelles étaient aussi en baisse. Le Chef de corps a d’ailleurs rappelé l’importance du rond-point récemment construit à la sortie d’autoroute de Saint-Ghislain, où plus aucun accident n’a été signalé. Un succès pour la zone quand on sait qu’un accident tous les trois jours y étaient constatés. C'est une année positive donc pour la célèbre zone de la région Mons-Borinage.