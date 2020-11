Les négociations étaient rentrées dans un nouveau round il y a quelques semaines, et c'était celui de la dernière chance. Si la direction de la zone de secours Hainaut-Centre et les syndicats ne parvenaient pas à se mettre d'accord, un négociateur fédéral se serait emparé du dossier pour trancher le nœud gordien. Ce qu'aucune des parties ne souhaitait.

Les négociations se sont donc poursuivies, dans un climat quelque peu tendu. Les pompiers n'hésitant pas à faire part de leur exaspération. Mais un accord a finalement pu être trouvé. Après quatre ans d'attente, la zone de secours Hainaut-Centre dispose enfin d'un règlement de travail. C'est le président Eric Thiébaut qui nous annonce la nouvelle.

"Ça n'a pas été simple", concède le président. "De nombreuses revendications n'étaient pas rencontrées, que ce soit par rapport aux congés, aux chèques-repas, à la mobilité entre casernes ou encore aux formations. Il y avait beaucoup de nœuds à dénouer. Nous nous y sommes attelés, un à la fois. Cela a pris du temps, il a fallu beaucoup de dialogue, mais nous y sommes parvenus."

L'horaire des hommes du feu était également sur le grill. "Il y avait la volonté du personnel de pouvoir travailler en pauses de 24 heures, sachant que jusqu'à présent, nous travaillions en pauses de 12 heures", poursuit Eric Thiébaut. "Nous avons trouvé le moyen de mettre en place un système en nous inspirant de qui se fait dans les autres zones. Les pompiers pourront choisir entre 12 ou 24 heures."

Le règlement de travail n'est pas le seul outil important dont la zone hérite. Un plan du personnel et un schéma d'organisation opérationnel ont également pu être mis sur pied. Mais tous ces changements mettent davantage encore en lumière la nécessité de recruter des effectifs. "Il y a d'une part le besoin de répondre aux nouvelles recommandations du fédéral qui préconise 6 pompiers au lieu de 4 pour un départ d'autopompe. De plus, le nouveau système d'horaire implique aussi de renforcer les effectifs. Que ce soit pour les pompiers ou la police, avoir une personne 24 heures sur 24 nécessite en réalité d'en engager 7. Enfin, la crise covid a révélé la problématique criante du manque d'ambulanciers."

Depuis sa création, en tenant compte des départs et des arrivées, la zone de secours compte déjà 80 pompiers de plus. De nouveaux recrutements sont annoncés. "Les pompiers sont capables de remplir la mission d'ambulancier, mais leur formation dure trois ans. Je vais d'ailleurs plaider en commission de l'Intérieur pour que cette durée soit réduite. Dans un premier temps, nous allons donc mettre la priorité sur le recrutement d'ambulanciers dont la formation ne dure qu'un an, car le besoin est urgent dans cette filière."

Les accords conclus pour ces documents stratégiques sont loin d'être anodins pour la zone de secours Hainaut-Centre. On le sait, la réforme des services d'incendie a été laborieuse dans notre région. Le cap qui vient d'être passé devrait donc permettre, enfin, d'améliorer l'efficacité de la zone et les conditions de travail des pompiers.