D'ici trois mois, il y aura du changement à la tête de la zone de secours Hainaut-Centre. Comme l'indiquent nos confrères de La Province, le commandant Baudouin Vervaeke a remis sa démission.

"Je savais en prenant mes fonctions que ce ne serait pas facile", nous confie le commandant qui avait pris son poste en 2017. "J'ai donné toute mon énergie sans relâche pendant trois ans. Je voyais ça comme un investissement, en espérant que les choses s'améliorent. Mais les défis sont toujours importants. Ma famille et ma santé en ont pâti. J'ai donc décidé de prendre du recul et j'ai voulu prendre cette décision sans attendre qu'on me ramasse à la petite cuillère. Je ne le fais pas de gaieté de cœur, c'est toujours un choix difficile, mais il est murement réfléchi."

La réforme des pompiers a été particulièrement laborieuse pour la zone Hainaut-Centre. Et il aura fallu de longues et âpres négociations pour enfin accoucher, récemment, d'un règlement de travail et d'un plan du personnel. Des documents stratégiques qui étaient attendus de longue date. Durant les négociations, les syndicats ont souligné qu'il y avait une rupture de confiance entre le commandant et le personnel. Il arrive parfois qu'un scalp soit réclamé dans la foulée. Il n'en a rien été, ouvertement.

La CSC nous indique d'ailleurs qu'à aucun moment, même quand ça chauffait, le personnel n'a réclamé la démission de Baudouin Vervaeke. On s'en tient à présent aux déclarations du commandant qui évoque principalement des raisons personnelles. Mais on le sait, les derniers mois ont été particulièrement difficiles. Pourtant, si Baudouin Vervaeke avait fait un pas de côté plus tôt, la situation aurait été encore pire. Repartir d'une page blanche avec une nouvelle direction en pleine négociation aurait retardé un processus déjà laborieux. Et un médiateur fédéral était sur le point de reprendre le dossier, ce qu'aucun des partenaires autour de la table ne souhaitait.

Il fallait atterrir, répétait-on durant les négociations. L'avion semble maintenant avoir traversé la zone de turbulence pour s'être posé. Et le commandant passe le relais. Il prestera un préavis de trois mois et continuera ensuite à occuper une fonction au sein de la zone de secours.

De son côté, le président salue le travail accompli. "Il est clair que la gestion de la zone de secours Hainaut-Centre est compliquée", commente Eric Thiébaut. "C'est une charge très lourde, et le commandant Vervaeke a voulu prendre du recul pour des raisons personnelles. Il n'y avait en tout cas pas de volonté politique de le pousser. J'ai eu de très bons contacts avec lui, il était très disponible et il a dépensé beaucoup d'énergie pour cette fonction. Ça en lui demandait sans doute trop vers la fin. À présent, nous allons devoir trouver un remplaçant. Mais nous allons pouvoir capitaliser sur tout le travail qui a été accompli. On peut être content de tout ce qui a été fait, nous avons un règlement de travail, un plan du personnel, un budget qui tient la route et qui prend en compte les besoins du personnel et les besoins matériels."

Une chose est sûre, le successeur du commandant Vervaeke n'aura pas la tâche facile. En effet, si des avancées importantes ont été réalisées, le calme plat ne semble pas encore à l'horizon. Permanent CSC, Serge Deprez rapporte ainsi que la tutelle a émis un avis négatif sur certaines parties du plan de travail. Il va falloir se justifier. Une plainte a par ailleurs été déposée récemment à l'inspection du travail, car les locaux communs n'étaient pas assez souvent nettoyés. Il y aurait en outre des problèmes importants à régler pour le personnel administratif. Bref, de nouvelles zones de turbulence se profilent. Mais ce ne sera plus le commandant Vervaeke derrière le manche pour les traverser.