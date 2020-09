Du dernier collège provincial, nous pouvons retenir deux choses. D'une part, la Province veut acquérir l'ancien site de la protection civile à Ghlin pour y développer des activités de sécurité. D'autre part, elle refuse de prendre en charge à la place des communes une grande partie du financement des zones de secours, comme le souhaite le gouvernement wallon.

Pour Jacqueline Galant, de mauvais choix sont posés. "La Province tient un discours totalement contradictoire. Elle nous explique qu'il est impossible de financer les zones de secours, alors ça figure dans le gouvernement wallon où la majorité PS-MR est représentée. À côté de ça, elle veut se lancer dans la coûteuse acquisition d'un bien pour lequel il n'y a pas eu de concertation avec les zones de secours", assène la bourgmestre de Jurbise.

Sur l'ancien site de la protection civile, la Province souhaite développer un centre de formation et d'entraînement destiné à tous les acteurs de sécurité publique et privée. La Province voudrait même y accueillir des pompiers du nord de la France.

De son côté, Jacqueline Galant n'est pas du tout convaincue par le projet. "Nous avons déjà à Bauffe un centre de formation pour les pompiers. Nous avons l'académie de Jurbise pour les policiers. Ces structures fonctionnent très bien, les besoins ne sont pas là. Les commandants des zones de secours avec qui je suis en contact m'ont d'ailleurs confié qu'ils n'avaient pas été consultés pour ce projet. Il n'y a pas d'engagements non plus avec des pompiers de France. Plutôt que de se lancer dans un projet onéreux et manquant de pertinence tout en refusant de financer les zones de secours, il faudrait développer des synergies plus efficaces."

Jacqueline Galant plaide ainsi pour des relations supracommunales. "À Jurbise par exemple, nous n'avons pas de salle polyvalente alors que l'académie de police en dispose d'une bien aménagée. Plutôt que nous lancer dans la construction d'une telle infrastructure, il faudrait chercher à développer de possibles partenariats. Les Provinces peuvent aider à développer de telles relations qui dépassent le cadre communal. Quand on voit ce qui se fait dans le Brabant wallon ou le Luxembourg par exemple, ça fait rêver. Mais dans le Hainaut, nous sommes loin du compte alors que le rôle des Provinces est justement amené à évoluer."

Notons que le Gouverneur du Hainaut souhaite implanter sur le site de Ghlin un centre de coordination et de commandement pour la gestion de crise. Nécessaire selon Jacquelin Galant, la crise du coronavirus l'a souligné. L'idée serait également de faire revenir une antenne de la protection civile. Sur ce point, la Jurbisienne est plus dubitative. "C'est une décision qui appartient au fédéral. Il faudrait revenir sur la réforme. Or, il n'y a aucun engagement pris en ce sens", conclut Jacqueline Galant.