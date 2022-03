En octobre 2021, 42 organisations ont participé à un dénombrement "sans-abrisme et absence de chez soi" à travers plusieurs villes belges. On compte 1.146 personnes sans-abri sur le territoire de Namur, dont 272 enfants ! "C'est un problème sérieux qui risque de s'aggraver, avec la hausse des prix de l'immobilier et de l'énergie, l'inflation continue et la guerre en Ukraine", souligne Caroline Georges, de la fondation Roi Baudouin qui a soutenu les chercheurs de l'UCLouvain et de la KULeuven. "Plus que jamais, il faut mettre sur pied des politiques pour soutenir les gens dans la situation, en évitant aux autres de la vivre également."

Pour Martin Wagener, du CIRTES UCLouvain, "les chiffres obtenus sont supérieurs à ceux estimés, à Namur on a par exemple été étonné du nombre total de personnes recensées, et surtout du nombre d'enfants." Parmi ces 1.146 personnes, donc, la plupart vivent chez des parents ou des amis ou en foyer d'hébergement. Et 86 adultes (9,9%) vivent dans la rue, même si on ne compte heureusement aucun enfant. Près de 36% des sans-abri à Namur sont des femmes.

Niveau âges, on voit que près de 20% d'entre eux sont des jeunes de moins 26 ans, "souvent suite à un conflit avec leurs parents, qui restent cependant moins longtemps sans logement que les autres catégories d'âge" d'après le chercheur louvaniste. Un peu moins de 20% ont plus de 50 ans, tandis que le restant ont entre 30 et 50 ans.

Sur quatre personnes à la rue, une personne souffre de problèmes d'assuétudes (26,8%), une autre de problèmes de santé mentale (25,3%), une troisième de soucis de santé chroniques (12%), d'un handicap physique (5,4%) ou d'un handicap mental (7,8%). Finalement, seule une personne sur quatre se déclare "sans problème de santé" (24,1%).

Pour casser les stéréotypes, le dénombrement s'intéresse aussi aux rentrées financières des personnes sans-abri. Si 18% des gens n'ont aucuns revenus, 71% ont une allocation ou un revenu de remplacement, et on remarque même que près de 5% ont un travail!

Près de 20% des personnes touchées par le sans-abrisme sont passées par la psychiatrie, 14% par la prison. On note d'ailleurs que 111 personnes interrogées auraient pu sortir des institutions plus tôt si elles avaient eu un abri... Enfin, en octobre, 68 personnes étaient menacées d'expulsion (avec 16 enfants) et risquaient de se retrouver en rue.

Une charte communale pour la fin du sans-abrisme d'ici 2030 a été signée à Namur, ville où un nouveau sans-abri a trouvé la mort ce mercredi. "On s'est doté d'un observatoire de la grande précarité pour l'arrondissement, ce dénombrement permet de compléter nos connaissances sur le nombre de personnes qui vivent le sans-abrisme ainsi que leurs différents profils", note Malika Ben Brahim, présidente du relais social à Namur, avouant être un peu sous le choc. Son collègue Olivier Hissette ajoute: "On avait déjà trouvé à l'époque plein de gens qui ne venaient pas chercher de l'aide auprès des institutions ou des organisations: on avait regardé les consommations énergétiques des logements, et certains qu'on pensait vides étaient habités par des gens qui avaient compressé au maximum leurs dépenses."