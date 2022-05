Fondée en 1954, l’ASBL Arc-en-Ciel est une Organisation de Jeunesse reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles qui a pour but de promouvoir l’aide à l’enfance en difficulté. Elle favorise l’accès aux activités de loisirs actifs et éducatifs des jeunes et des enfants issus d’institutions travaillant principalement en milieu populaire.

C’est dans ce cadre, en collaboration avec le Domaine de Han, que 1.200 enfants défavorisés vont pouvoir découvrir grotte, musée et parc animalier. « Après 4 années d’absence, les journées Arc-HAN-Ciel sont enfin de retour en mai 2022. Initialement programmées tous les deux ans, l’édition 2020 avait été annulée à la suite des mesures prises dans la lutte contre la Covid-19. Ces journées sont réparties en 3 dates : les 7, 14 et 21 mai avec 400 enfants accueillis chaque samedi », indique l’asbl Arc-en-Ciel. Le traditionnel village d'animation Arc-en-Ciel sera également au rendez-vous sur la plaine pour proposer diverses activités autour des droits de l'enfant.

Le week-end des 28 et 29 mai, cinq groupes de jeunes de 12 à 18 ans et leurs accompagnants auront par ailleurs l’occasion de faire leur baptême de l’air en montgolfière, dans le cadre du projet « Han-Vol et Vous », qui propose des vols en montgolfière.