Environ 170 personnes sont hospitalisées, dont un quart en unité de soins intensifs et une vingtaine nécessite une assistance respiratoire

Sur les dernières 24h en Belgique, on dénombre 266 nouveaux décès liés au coronavirus, dont 118 en Flandre, 109 en Wallonie et 39 à Bruxelles. Il y a eu 87 morts en hôpitaux et 178 en maison de repos (23 confirmés et 155 cas suspectés). Le total est de 6.262 décès liés au coronavirus dans notre pays depuis le début de l'épidémie.

© Sciensano



En ce qui concerne les hospitalisations, on dénombre 263 admissions ces dernières 24h mais 432 personnes ont pu par contre quitter l'hôpital. Actuellement, 4.765 personnes se trouvent à l'hôpital (-231 par rapport aux chiffres annoncés mardi), 1.020 personnes sont en soins intensifs (-59) et 733 ont besoin d'une assistance respiratoire.

En province de Namur, 1.481 cas ont été conformés depuis le début de l'épidémie. Environ 170 personnes sont hospitalisées à ce jour, dont un quart en unité de soins intensifs (USI) et une vingtaine nécessite une assistance respiratoire.

Voici quelques graphiques montrant l'évolution de l'épidémie dans le Namurois depuis le début du mois de mars.

