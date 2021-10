C’est un beau défi que deux Sambrevillois ont réalisé il y a quelques semaines. Samuel Piernaux (17ans) et Sylvain Collard (32ans), ont réalisé un aller-retour Auvelais - Chantepie (Ndlr : en Bretagne, près de Rennes) à vélo, en totale autonomie. Un défi sur lequel ils sont revenus avec nous. "On est parti sur un coup de tête", commence Sylvain Collard. "J’y avais déjà pensé au mois de février, j’en avais parlé à une amie qui ne me croyait pas. Mais c’était un peu tombé dans l’oubli avec le Covid. Fin août, j’ai proposé à Samuel d’aller dire bonjour à des membres de ma famille qui habitent là-bas. Dix jours plus tard, on partait sans rien réserver."

Et sans être forcément bien être équipés. "On avait pris une tente pour deux et, pour moi, un petit sac de couchage et un matelas qui va de la tête au bas du dos. Vraiment le minimum pour limiter le poids. Mais je me suis vite rendu compte au bout de trois jours que ce que j’avais n’était pas du tout suffisant. Sylvain, lui, avait justement pris beaucoup de trop. Il a dû aller acheter deux sacoches à pouvoir accrocher à sa tige de selle. Et il a par ailleurs moins l’habitude que moi de faire du vélo", explique Samuel. Confirmation. "J’ai aussi dû m’acheter un cuissard car après le premier jour, je n’en pouvais plus", rigole Sylvain.

Les deux potes, pratiquement voisins, roulaient plusieurs dizaines de kilomètres par jour. "Entre 50 et 93km." L’idée de base était de vivre ce périple à la manière d’Antoine de Maximy dans "J’irai dormir chez vous", une série-documentaire dans laquelle tente de se faire inviter chez les habitants locaux pour y passer la nuit. "Quand la fin de la journée approchait, on sonnait chez des gens en demandant si on pouvait planter notre tente dans leur jardin. Pour cela, Sylvain avait beaucoup plus de chance que moi. Dès la première maison qu’il faisait, les propriétaires acceptaient. Moi, je devais en faire trois ou quatre. C’était par contre plus compliqué dans les grandes villes où on a essuyé beaucoup de refus. Il fallait souvent en sortir pour trouver un local qui nous acceptait", poursuit Samuel.

Même principe pour certains repas : obtenir du pain, de la charcuterie ou autres aliments pour le petit-déjeuner, le repas du midi ou à 16h00 auprès des habitants. "On ne faisait les courses que le soir. Les gens ont été d’une gentillesse incroyable. On a même eu deux restos offerts. Ils nous proposaient par ailleurs de prendre une douche. On a vraiment fait de belles rencontres. Les gens nous ont même un jour laissé leur clé car ils partaient. On n’a fait qu’un jour du camping sauvage car on voulait essayer", se souvient Sylvain Collard.

Les deux Sambrevillois ont par ailleurs eu de la chance avec la météo. Une heure de pluie durant 2-3 jours, pas plus. Fort de leur expérience, ils comptent remettre le couvert au printemps avec un aller-retour jusque Paris. "Durant l’été, on aimerait rouler jusqu’en Allemagne. Ensuite jusqu’à Marseille. Et puis, pourquoi pas, un petit tour du monde", termine Samuel.