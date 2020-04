La hausse du nombre de tests engendre évidemment une hausse du nombre de cas officiellement détectés.

Le SPF Santé Publique et le Conseil national de sécurité ont fait le point ce mardi 28 avril sur les derniers chiffres relatifs à l'épidémie de coronavirus en Belgique. Ces dernières 24 heures, 134 décès liés au coronavirus ont été reportés en Belgique. Parmi ceux-ci, 78 ont été déplorés en Flandre, 40 en Wallonie et 16 en Région bruxelloise. 67 ont été signalés en milieu hospitalier et 64 dans les maisons de repos (dont 51 cas confirmés et 13 suspectés).

© Sciensano



Le total de décès en Belgique s'élève désormais à 7.331 depuis le début de l'épidémie, dont 46% en maison de repos et 53% en hôpital. 123 personnes ont par ailleurs été hospitalisées et 65 patients ont pu quitter l'hôpital. 3.976 personnes sont donc actuellement hospitalisés, dont 876 en soins intensifs (-27 par rapport aux chiffres rapportés lundi) et 566 sont sous assistance respiratoire (-34).

© Sciensano



En Belgique, depuis le début de l'épidémie, 47.334 cas ont été officiellement détectés, dont 26.036 en Flandre, 15.519 en Wallonie et 4.832 à Bruxelles. En province de Namur, on dénombre 1.751 cas confirmés. C'est 354 de plus que mardi dernier. La hausse du nombre de tests engendre évidemment une hausse du nombre de cas officiellement détectés.

© Sciensano



Voici la ventilation par commune.

Anhée 21

Beauraing 14

Bièvre 9

Ciney 69

Dinant 22

Gedinne <5

Hamois 29

Havelange 25

Houyet 10

Onhaye 18

Rochefort 32

Somme-Leuze 14

Yvoir 47

Hastière 12

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 97

Assesse 24

Eghezée 86

Floreffe 21

Fosses-la-Ville 30

Gesves 22

Mettet 39

Namur 487

Ohey 11

Profondeville 48

Sombreffe 24

Sambreville 135

Fernelmont 17

Jemeppe-sur-Sambre 50

La Bruyère 31

Gembloux 120

Cerfontaine 11

Couvin 56

Doische <5

Florennes 24

Philippeville 15

Walcourt 57

Viroinval 12

Note de la rédaction

Les chiffres officiels que nous relayons chaque jour lors de la conférence du SPF Santé ne sont pas le reflet exact de la situation de la propagation du coronavirus en Belgique. Parce que, dans un premier temps, seules les personnes souffrantes et de retour d'une zone à risques ont été dépistées. Et parce que, désormais, seuls les cas les plus critiques, qui font l'objet d'une hospitalisation ou sont en maison de retraite, sont testés au Covid-19. Il est évident que le coronavirus est largement plus présent en Belgique que ce que les chiffres du SPF décrivent. Néanmoins, s'agissant du seul état des lieux officiel chiffré d'une situation qui évolue au jour le jour, nous estimons important de continuer à relayer cette information, qui doit toutefois être relativisée. Le chiffre des hospitalisations est d'ailleurs plus précis pour se rendre compte de l'évolution de l'épidémie.