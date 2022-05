Les Médiévales, événement bisannuel, font leur grand retour ces 2 et 3 juillet, de 11h à 20h, à la Citadelle de Namur après quatre ans d’absence. L’édition 2020 avait été annulée en raison du Covid. Elle n’avait pu avoir lieu non plus en 2021, la situation sanitaire ne le permettait pas encore.

À chaque édition, l’événement attire près de 10.000 visiteurs sur l’ensemble du week-end. "C’est l’un des plus importants festivals médiévaux en Europe avec une immersion réelle dans la vie quotidienne du Moyen Âge (14e et 15e siècles)", précise l’échevine du tourisme Anne Barzin. Tant de chemin parcouru pour cet événement qui faisait, lors de sa toute première organisation, partie d’une série d’événements tests à la Citadelle de Namur.

Plus de 500 artistes et 140 reconstitueurs seront présents lors des ces Médiévales 2022. Les spectacles et campements seront répartis sur 7Ha de la Citadelle, répartie en six zones pour l’occasion. "En raison de travaux, le plateau aux Affûts ne sera pas disponible. Par contre, nous irons pour la première fois dans la prairie Médiane qui se trouve derrière la parfumerie Guy Delforge", précise Christine Laverdure, directrice du Comité Animation Citadelle (CAC).

Deux spectacles scénarisés de joutes, de 45min, seront proposés les 2 et 3 juillet. Des spectacles de gargouilles, de combats, musicaux, de magie ou encore d’humour seront aussi donnés sur les différents plateaux. "Nous aurons aussi une soixantaine d’artisans dans le cadre de notre marché. Ils ont été triés sur le volet et devront être costumés, proposer des produits en lien avec la thématique des Médiévales et avoir une tente d’époque", poursuit Christine Laverdure.

Six compagnies différentes animeront par ailleurs des campements en présentant les arts et savoirs du Moyen Âge. Soit une soixantaine de tentes. L’objectif est ici de se plonger dans cette époque et de comprendre comment et pourquoi les choses étaient réalisées. Frappe de monnaie, simulation d’accouchement, allumage du feu, astronomie, travail de l’étain, etc. (Ndlr : une vingtaine de domaines différents seront représentés) seront assurés par les membres de ces compagnies. "On veut attirer la curiosité des gens et casser les "on dit" qu’on retrouve même dans certains livres", explique un représentant de la compagnie Fer de Lance, de Rebecq. Pour la première fois, un brassin de bière sera réalisé avec les méthodes de l’époque.

Un film sur les origines des loteries modernes au Centre Terra Nova

La première loterie documentée, qui portait également ce nom et présentait toutes les caractéristiques d’une loterie moderne, a eu lieu à Bruges en 1441. C’est en tout cas ce qu’attestent les documents existants. Les loteries existent donc depuis 580 ans et auraient été inventées en Belgique. À cette occasion, la Loterie Nationale, partenaire de l’événement, diffusera un film de 7min 20 au sein du Centre du Visiteur Terra Nova sur les origines des loteries modernes qui ont depuis conquis le monde sous ce nom et sous cette forme.

Parking et navettes gratuites

Près de 10.000 visiteurs fréquentent les Médiévales, tous les deux ans. Un dispositif de mobilité qui tient compte de cette affluence a été mis sur pied. Les parkings P + R St-Nicolas et de Namur Expo seront gratuits. Des navettes de bus gratuites seront également proposées depuis et vers ces parkings. Des navettes en petit-train et en véhicule Citad’In seront aussi d’application gratuitement depuis l’arrêt de bus de la Confluence. Enfin, sur place, des aides seront proposées aux PMR pour atteindre les différents lieux de spectacle, à pied ou en joëlettes. Un numéro pour bénéficier de cette aide : 081/24.73.70

Quelques règles à respecter

Les interdictions sont peu nombreuses mais il en existe. À commencer par les armes en métal (épées, haches,…) que des visiteurs passionnés pourraient prendre avec eux. "Avec tout l’hydromel qu’il y aura à boire, on veut éviter les ennuis", précise Christine Laverdure. Dans les gradins, poussettes et chiens seront par ailleurs interdits. "On veut permettre à un maximum de monde d’assister aux spectacles. Pour les chiens, qui doivent être tenus en laisse sur le site, on ne sait jamais comment ils peuvent réagir en présence de chevaux ou lors d’un tir de canon."

Préventes et tarifs

À partir du mercredi 25 mai, jusqu’au 19 juin inclus, des préventes seront mises en vente sur le site internet de la Citadelle et à la boutique du Centre du Visiteur Terra Nova. Des tarifs enfants (6€), adultes (12€) et des pass famille (30€) seront d’application. Du 20 au 29 juin, ces prix passeront en "plein tarif" : 8, 15 et 40€. Enfin, acheter son ticket sur place sera possible, sous réserve des places encore disponibles.