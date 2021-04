Âgé de 64 ans, Bernard (prénom d’emprunt), est détenu à Lantin depuis le 1er août 2020. Les faits qui lui sont reprochés sont graves, on parle ici de viols avec violence et d’attentats à la pudeur sur une enfant née en 2013, la fille de sa nièce. Les faits ont été commis des aveux du prévenu alors qu’il en avait la garde, 2 à 3 fois par jour et une semaine sur deux entre le 30 avril 2020 et le 13 juillet de la même année. Peu bavard, il déclare à l’audience : “Je ne sais pas comment j’en suis arrivé là. Je me rends bien compte des conséquences.”