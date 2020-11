Le 14 octobre dernier, Dylan et sa cousine Lydia, poursuivis pour coups, et menaces verbales pour la seconde comparaissaient devant le tribunal correctionnel de Dinant. Les deux prévenus se trouvaient dans une voiture lorsqu'ils s'en sont pris à une connaissance, le 27 septembre 2019 à Florennes. « Il nous a provoqué et lui aussi a mis des coups », avait expliqué Dylan, actuellement en détention et qui cumule déjà sept ans et quatre mois de prison. Sa cousine aurait également porté deux coups de poing, selon la victime et un témoin. Mais celle-ci conteste les faits. « J'étais au volant de mon véhicule. Ça s'est passé vite, je les ai juste vus par terre », avait-elle expliqué.

Un mois et demi plus tôt, celle-ci a menacé un de ses voisins qui avait fait une remarque à son fils. Tous deux ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Dinant. Dylan, qui n'avait plus droit au sursis, a écopé de 10 mois ferme. Sa cousine d'une peine de travail de 100h.