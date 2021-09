Le parquet de Namur a requis par défaut une peine de prison de 10 mois et une amende de 150 euros lundi, à l’encontre d’un prévenu qui a agressé un rival amoureux au moyen d’un club de golf, en juin 2018. Au sol, la victime a reçu de nombreux coups de pied et a souffert de côtes cassées et d’un pneumothorax.

La partie civile réclame une somme provisionnelle de 1000 euros.

Jugement le 18 octobre