Le responsable de l’asbl 100 chevaux sur l’herbe, Marc B., est poursuivi pour harcèlement, injures et dénonciations calomnieuses à un juge d’instruction commis entre décembre 2014 et juillet 2018 à l’encontre de Christian D., un ancien bénévole. On lui reproche aussi de lui avoir imputé publiquement une tentative d’homicide, pour laquelle l’homme a été acquitté.

Pour comprendre ce conflit, il faut revenir à octobre 2013. “Un contrôle a été mené par l’Afsca. Tous les chevaux de l’asbl 100 chevaux sur l’herbe ont été saisis. Le vétérinaire de l’Afsca s’est ensuite démis de ses fonctions et a créé une page Facebook "100 chevaux pitoyables". Il y a eu des échanges houleux sur cette page et Marc B. a demandé à Christian D. d’arrêter de mettre de l’huile sur le feu", rappelle la défense.

C’est ainsi que le conflit entre les deux hommes, qui œuvraient pourtant pour une même cause, est né. En 2020, une simple déclaration de culpabilité a été prononcée à l’encontre de Christian pour harcèlements. Mais Marc a lui aussi tenu des propos à l’encontre de son “ennemi” sur les réseaux sociaux et doit désormais en répondre. Le qualifiant notamment de “djihadiste de Couvin” ou en écrivant divers petits textes le traitant d’abruti, de pitoyable, de minable, etc. “Je n’ai jamais cité son nom”, explique Marc. “Mais vous visiez qui ?”, demande le président. “L’auteur des écrits…”, répond-il. “Mon client a été qualifié de gourou, d’escroc, etc. C’est à partir de ce moment qu’il a écrit des messages pour répondre”, plaide la défense de Marc. Celle-ci estime dans un premier temps que le tribunal correctionnel de Dinant n’est pas compétent pour juger ces faits. Il s’agirait selon lui d’un délit de presse, pour lequel la cour d’assises est compétente. Mais elle le reconnaît, Marc a “réagit maladroitement et a peut-être été trop loin dans sa prose. Par contre, lorsqu’il dépose plainte, c’est pour avoir une réponse judiciaire.”

Des deux côtés, on indique que malgré les suites judiciaires, des faits du même genre ont encore lieu. Jugement le 30 juin