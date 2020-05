La Ville profite de la chute du prix des produits pétroliers, composante importante du prix au mètres carré de l’entretien des voiries

ne centaine de voiries supplémentaires vont être entretenues d’ici à la fin 2021. Une belle opération pour l’échevin Luc Gennart qui voit son plan voiries se poursuivre dans de bonnes conditions et avec un usage optimal de l’argent du contribuable.

Lancé en 2014, le plan voiries affiche l’objectif d’atteindre plus de 93 % des voiries du grand Namur entretenues à la fin de la législature. “L’enduisage régulier et systématique est un gage de durabilité du réseau communal”, martèle depuis des années l’échevin qui veut maintenir en bon état les routes qui le sont encore afin d’éviter de voir les coûts de réfection totale exploser le budget de la Ville.

“L’exploitation scrupuleuse de ce plan ainsi que le travail préparatoire fourni par les services administratifs de la Ville ont permis au conseil communal de décider ce mardi le lancement d’appels d’offres pour des surfaces à enduire – plus de 200 000 mètres carrés – qui vont concerner presque 7 % des voiries communales, soit un effort exceptionnel cette année et en 2021. On parle ici de plus d’une centaine de rues dans toutes les entités, du jamais vu à Namur. Vu l’ampleur des chantiers, ces appels d’offres ont par ailleurs été regroupés en trois lots, pour permettre aux entreprises de taille moyenne d’y répondre”, explique l’échevin des voiries et de l’équipement public.

La dépense atteint 1 600 000 € dont 60 % sont subsidiés par la Région wallonne. “Ce subside n’est possible que sur base d’un plan d’entretien des voiries reconnu par les autorités régionales : c’est le cas pour Namur qui devient probablement une des premières villes à bénéficier de ces subsides”, se réjouit Luc Gennart, particulièrement content des marchés qui ont été décrochés.

“Grâce à un degré élevé de préparation de ces marchés publics, la Ville profite non seulement de cette sortie de confinement pour offrir immédiatement à nos entreprises du travail – vital dans le contexte socio-économique actuel – mais aussi de la chute du prix des produits pétroliers, composante importante du prix au mètre carré de l’entretien des voiries. Autrement dit, le rendement maximum de l’argent public au service des citoyens : une nouvelle qui devrait réjouir les Namurois (es)”.

Le lot 1 concerne Flawinne, Erpent, Jambes, Namur, Vedrin et Wépion; le lot 2, Malonne, Saint-Servais, Suarlée et Temploux; le ot 3, Lives-sur-Meuse, Loyers, Naninne et Wierde.