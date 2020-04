Il est fiable à 99%. Une version simplifiée est en cours d'élaboration.

L'Université de Namur a présenté le 17 mars un nouveau procédé de diagnostic du Covid-19, Sana. 15 jours après son lancement, Canal C révèle qu’il est utilisé dans le monde entier : France, Angleterre, USA, Bolivie, Colombie,... L’université en réalise elle-même entre 100 et 200 par jour, principalement pour des maisons de repos et des hôpitaux. Des hôpitaux et universités du pays l'ont adopté. Sana est fiable à 99%, il nécessite 6 heures de travail pour obtenir un résultat. L'université travaille actuellement sur une version plus simple et accessible du test en vue, notamment, de l'utiliser prochainement en Afrique.

La technique permet de s'affranchir des réactifs en pénurie. Elle est donc utilisée en complément à celle d'application dans les laboratoires de référence, surchargés par la demande.

"Il s'agit d'un procédé d'extraction manuelle du code génétique du virus à l'aide d'un composé chimique, d'une hotte et d'une centrifugeuse", a expliqué Benoït Muylkens, virologue et directeur de l'Unité de recherche vétérinaire intégrée de l'UNamur, à l'origine de la découverte lors de sa présentation le 17 mars dernier. "Le code génétique est ensuite transformé en ADN qui est amplifiée et lors de l'amplification un signal lumineux est donné pour indiquer si le patient est atteint ou non."