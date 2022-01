Le tribunal correctionnel de Namur a procédé jeudi matin à l’instruction d’audience dans un important dossier de vols de voitures. 15 prévenus, qui formaient, selon le parquet, une association de malfaiteurs, sont accusés d’être impliqués dans le vol d’une trentaine de voitures.

Les premiers faits répertoriés datent du 10 janvier 2020. Ils ont eu lieu à Namur, une BMW a fait l’objet d’un vol avec effraction. Le principal prévenu, un Louviérois né en 2000 est en aveux de la majorité des vols alors que son frère aîné, né en 1993, les réfute. Les auteurs des vols dérobaient également ce qui pouvait se trouver dans les voitures. Des sommes d’argent allant jusqu’à 500 euros, des ordinateurs portables, des téléphones, des appareils photos, des éco-chèques, des portefeuilles, des tablettes, une télévision, un GPS, un VTT électrique, des plaques minéralogiques font ainsi partie du butin des malfaiteurs. Un des vols a été réalisé avec violence, alors que des tentatives de vol ont également eu lieu. Questionné sur la façon dont il se rendait sur les lieux des vols, le principal prévenu a toujours évité de répondre à la question, sans doute afin de ne pas incriminer son frère.

Des véhicules de toutes marques (BMW, Peugeot, Citroën, Volkswagen, Skoda, Porsche, Audi,…) ont presque été dérobés quotidiennement entre le 10 janvier 2020 et le 12 avril 2020. Certains soirs, plusieurs voitures étaient subtilisées à leur propriétaire. Les auteurs ont opéré à Namur, Ciney, Cerfontaine, Couvin, Chimay, Mettet, Erquelinnes, Walhain, Philippeville, Ath, Pont-à-Celles,…

Les deux frères impliqués ont été interpellés à Montigny-le-Tilleul le 12 avril. Confrontés à un barrage de police, ils ont forcé celui-ci, avant de se rebeller et de menacer un policier avec un extincteur. Un agent de police a été frappé et les deux prévenus, en pleine épidémie de covid, ont frappé et toussé en direction des verbalisants. Ils doivent aussi répondre de non-respect du confinement.

Le principal prévenu nie être à la tête d’une association de malfaiteurs. "Je reconnais les faits de vols mais je revendais les voitures au plus offrant sur Marketplace". Les autres prévenus sont pourtant accusés du recel des véhicules volés, de faux en écriture (faux contrat de vente, fausses cartes d’identité), de menaces,…

Suite des débats le 27 janvier