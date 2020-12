Quarante projets qui favorisent le vivre ensemble dans les villages, quartiers et hameaux en Wallonie se partageront 165.236 euros dans le cadre de la 9e édition de l'opération "Vis mon village! ", annonce jeudi la Fondation Roi Baudouin. "Situés aux quatre coins de la Wallonie (12 en province de Liège, 11 en province de Hainaut, 11 en province de Namur, 4 en province de Luxembourg et 2 en province de Brabant wallon), les nouveaux projets sélectionnés se distinguent par leur diversité, mais tous partagent la même volonté: animer et fédérer les communautés locales", explique la Fondation.

Parmi les initiatives soutenues, en province de Namur, un espace dédié à la pétanque et à la convivialité va être aménagé au cœur du village d'Ave-et-Auffe Rochefort. À Anhée, un ‘espace de rencontre informatique’ destinés aux habitant.es de l’entité verra le jour. Il sera animé par des bénévoles et complété par des interventions de professionnels issus de différents secteurs. A Natoye (Hamois), un lieu de rencontre hebdomadaire sera mis en place entre les villageois et le Centre de Demandeurs d'asile de Natoye, avec des ateliers, de la cuisine, des excursions, ...

En province de Luxembourg : à Wellin, une caravane citoyenne constituera le fil rouge entre différents projets citoyens et lieux de rencontre entre citoyen.nes de tous âges et toutes catégories sociales. Les activités organisées aborderont des thématiques variées : ateliers zéro déchets, écologie, liens intergénérationnels, événements culturels. A Houffalize, le Foyer Culturel de « Les Tailles » voudrait rénover la cour de l'ancienne école pour en faire un lieu de rencontre pour les villageois.

"Conçues en période de Covid-19, ces initiatives témoignent de la volonté de citoyens de s'engager en faveur de plus de solidarité et de convivialité", constate la Fondation Roi Baudouin. Chaque projet peut prétendre à un subside maximal de 5.000 euros