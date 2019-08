Un grand cru, assurément ! Isabelle Beudels, en charge de la communication de la brocante de Temploux, ne cache pas sa joie. Cette édition est, en termes de chiffre d’affaires, sur la troisième marche du podium depuis la création de l’événement, celle de 2010 détenant le record absolu.

Quelques indicateurs ? "90.000€ sont passés par les Bancontact de l’organisation, 5,5 tonnes de frites ont été vendues, soit une demi-tonne de plus que d’habitude. 700.000 gobelets ont été utilisés. On peut raisonnablement affirmer que, cette année, nous avons accueilli 150.000 personnes en l’espace de 2 jours. Pour la première fois cette année, nous aurons des chiffres plus précis dans le courant du mois, grâce à la téléphonie. Depuis 9 ans, c’est aussi la première fois que la brocante se déroule sans une goutte de pluie, ce qui explique sans doute ce succès."

Les organisateurs l’avouent, ils avaient un peu peur que les Solidarités leur volent la vedette ce week-end. Il n’en fut rien. A Temploux, le gros de l’affluence a été enregistré samedi et dimanche matin. A certains moments, plusieurs kilomètres de files ont été observés sur la chaussée de Nivelles en direction des parkings de l’événement. Revers de la médaille, la chaleur a parfois pu jouer des tours à certains visiteurs, même si la plupart d’entre eux avaient pensé à s’hydrater. "5 ou 6 personnes ont été dirigées vers le centre médical avancé. 2 ont dû être hospitalisées."

Théoriquement, la brocante se terminait ce dimanche à 18h. "Cela dit, il y a toujours beaucoup de monde et les exposants, qui ont extrêmement bien vendu, semblent bien se plaire et cela se prolongera sans doute un peu dans la soirée, jusque 19 ou 20h. Commencera ensuite le rangement pour notre équipe organisatrice, celui-ci se terminera probablement mercredi."