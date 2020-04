Richard Dessart, de l’asbl #Namur Inc. et auteur des livres explique: “L’idée est venue grâce à une des aides familiales qui aide mon papa. Elle lui a dit qu’elle avait acheté un de mes livres et qu’elle faisait la lecture à plusieurs personnes âgées. Avec mes collègues, on a donc décidé d’offrir ces livres pour aider les résidents à passer le temps, à s'évader.”

En plus de cela, l’asbl a aussi donné environ 2.000 cartes postales, soit 400 par établissement. "Ce sont des cartes postales proposées aux touristes qui font des visites à bord des pousse-pousse de l'Office du Tourisme de Namur. Pour le moment, il n’y a évidemment pas de visites. Les pilotes de l’asbl se sont dit que ces cartes pourraient être utiles aux résidents, pour écrire à leur famille ou même pour communiquer entre eux."

Philippe Noël a lui-même réparti le don entre les maisons de repos, signalant que les résidents n’ont malheureusement que très peu de distractions mis à part la radio ou la télévision… Les cartes postales sont également très bien accueillies car le personnel souhaite privilégier les communications par écrit.

À noter que les livres et les cartes postales sont naturellement restés à l’isolement durant 48 heures avant de pouvoir être distribués au sein des établissements.

L’asbl #Namur Inc. espère que la démarche sera appréciée par les pensionnaires des homes du CPAS de Namur. “Si les retours sont positifs, et après le déconfinement bien sûr, nous pourrions envisager de collaborer avec les maisons de repos. Peut-être en organisant des petites conférences ou des ateliers sur l’histoire de Namur, ce sera à voir quand tout ira mieux…”.