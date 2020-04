La surmortalité atteint 80% en Belgique, c'est plus que lors d'une vague de grippe ou une vague de chaleur.

Ces dernières 24 heures, 211 nouveaux patients ont été hospitalisés, tandis que 367 personnes sont sorties. Le nombre de patients en soins intensifs passe sous la barre symbolique des 1.000, pour atteindre 993, ont annoncé le SPF Santé publique et le Centre de crise jeudi. La Belgique déplore également 230 nouveaux décès, pour un total de 6.490 depuis le début de l'épidémie de coronavirus.

En province de Namur, 1.571 cas ont été confirmés par test à ce jour depuis le début de l'épidémie. Cela fait 90 de plus que ce mercredi alors que le testing en maisons de repos se poursuit.

La mortalité en Belgique a augmenté depuis le début de l'épidémie, confirme Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le nouveau coronavirus. La situation montre une surmortalité de près de 80% fin mars et début avril. L'augmentation de la mortalité était plus limitée au début de l'épidémie. Mais la situation d'il y a quelques semaines fait état d'une surmortalité de près de 80%, plus que lors d'une vague de grippe ou une vague de chaleur. "C'est une surmortalité importante et qui concerne toutes les tranches d'âge, même si nous savons que cette épidémie a particulièrement touché les personnes les plus âgées dans notre société", précise-t-il.

Voici le nombre de cas positifs au cov-19 en province de Namur, ventilé par commune:

Beauraing 14

Bièvre 9

Ciney 61

Dinant 21

Gedinne <5

Hamois 25

Havelange 25

Houyet 10

Onhaye 17

Rochefort 28

Somme-Leuze 12

Yvoir 45

Hastière 11

Vresse-sur-Semois <5

Andenne 83

Assesse 21

Eghezée 78

Floreffe 21

Fosses-la-Ville 28

Gesves 16

Mettet 34

Namur 390

Ohey 8

Profondeville 46

Sombreffe 20

Sambreville 106

Fernelmont 16

Jemeppe-sur-Sambre 39

La Bruyère 27

Gembloux 92

Cerfontaine 8

Couvin 52

Doische <5

Florennes 22

Philippeville 10

Walcourt 43

Viroinval 12