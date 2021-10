Âgé de 63 ans et dans "les affaires" depuis près de 40 ans, le prévenu qui comparaissait ce vendredi devant le tribunal correctionnel de Namur devait pourtant répondre de nombreuses infractions : organisation frauduleuse d’insolvabilité, aveux tardifs de faillite, crédit artificiel, faux, défaut de comptabilité,…

L’homme est actif dans l’horeca depuis de nombreuses années. Il gérait notamment un des établissements du complexe Acinapolis à Jambes. Le parquet de Namur lui reproche tout d’abord l’organisation de son insolvabilité. Son domicile appartient à son épouse et il roule avec un véhicule faisant l’objet d’un leasing de la part d’une société tierce.

"J’ai voulu faire trop de choses à la fois"

Interrogé au sujet de ces préventions, le prévenu déclare : "Le fait d’avoir une voiture de société et de vivre dans la maison de ma femme ne sont pas des infractions. Mais je reconnais les aveux de faillite tardifs. Dans l’horeca, quand on cherche un repreneur, on attend parfois jusqu’au dernier moment, en espérant toujours que les choses vont s’arranger et parfois cela ne se fait pas. Mon tort est de parfois avoir voulu faire trop de choses à la fois, d’avoir voulu redresser trop d’affaires et d’avoir manqué de temps et de moyens. Pour ce qui est des dettes, quand la trésorerie se fait rare, on honore plus facilement les plus petites factures vis à vis des fournisseurs que les sommes importantes dues à l’État."

Le substitut Biémar explique : "Les adresses de ses sociétés sont fictives. Elles sont renseignées à Namur, dans un kot rue de la Dodane, alors que toutes les activités ont lieu à Bruxelles. Le prévenu vivait confortablement sur le compte de ces différentes sprl dont il est gérant et qui présentent des actifs déficitaires. Il contracte des dettes via de créanciers institutionnels par dizaines de milliers d’euros et ne les paie jamais (ndlr : pour une seule des sociétés, il devait 26.000 euros à l’ONSS, 10.000 euros à la TVA et 18.000 euros aux contributions). Il a 16 faillites à son actif et est toujours le gérant de 5 sociétés. Lorsqu’il a été interrogé en 2017, il ne savait même pas que plusieurs de ses sociétés étaient en faillite depuis près de 6 mois, pour certaines, il ne connaissait même pas leur objet social. Il n’a pas collaboré avec le curateur. Il n’a par ailleurs jamais tenu les comptabilités de ses entreprises, ce qui empêche de vérifier si des actifs ont été détournés, ou si des abus de biens sociaux ont eu lieu."

12 mois de prison, 1000 euros d’amende et une interdiction professionnelle de 10 ans sont requis.

Si les conseils du prévenu concèdent que la gestion des sociétés n’était pas bonne et que des dysfonctionnements sont avérés, ils plaident une peine assortie d’un sursis pour leur client et regrettent l’absence au dossier d’une enquête patrimoniale au sujet de ce dernier

Jugement le 19 novembre.

JVE