Désireuse d’offrir aux touristes de passage une possibilité d’explorer le territoire andennais, l’équipe de l’Office du Tourisme vient d’éditer une brochure de balades à Andenne et dans ses villages. Au total, elle rassemble 16 balades familiales : 10 promenades dans les villages, 3 parcours thématiques et 3 itinéraires à vélo. Sur les bords de Meuse, dans les bois ou sur les sentiers, ces circuits de longueurs variables (de 2km à 20km) inviteront les promeneurs à en apprendre plus sur l’histoire et les richesses de la Cité des Ours.

Au fil des pages, les balades sont accompagnées de quelques mots d’explication sur le village et les points d’intérêt croisés tout au long du parcours, de leur itinéraire et de jolies photos d’illustration.

Toutes les balades proposées dans la brochure sont encodées numériquement : elles peuvent être suivies via l’application Cirkwi. Dans la brochure, un mode d’emploi explique aux utilisateurs en quelques lignes comment lancer et utiliser l’application. Cette dernière, très simple d’utilisation, permet de télécharger le(s) circuit(s) souhaité(s) sur un smartphone ou une tablette puis de le(s) suivre ensuite pendant la balade.

En plus des itinéraires des balades proposées dans la brochure, cette publication d’une cinquantaine de pages contient aussi toute une série de bons plans estivaux à Andenne : détente, découvertes, culture, sports, gourmandise, évasion,… tout le monde y trouvera son bonheur ! À la fin de la brochure, une pause jeux attend les lecteurs : sudoku, charades, détails architecturaux à identifier… elle devrait amuser petits et grands!

Où la trouver ? A l'Office du Tourisme, dans Le Phare de mercredi à dimanche (sauf le jeudi) de 10h à 18h, ou par courrier sur demande. Elle sera distribuée cette semaine dans les boîte aux lettres des Andennais !Les brochures seront aussi disponibles à partir de la fin du mois de juillet dans les hébergements touristiques du territoire et des communes voisines, auprès des activités touristiques et des structures communales andennaises et des Offices du Tourisme/Syndicats d’Initiative des communes voisines et de la Maison du Tourisme Vallée de la Meuse (Namur-Dinant).