Le volet pénal de ce dossier est bouclé depuis la fin 2018. L’action publique est éteinte. Les faits n’ont donc pas été déclarés établis. Mais le tribunal correctionnel pouvait toujours statuer sur le volet civil. Ce qui sera fait d’ici la fin mars.

La Fédération Wallonie-Bruxelles (Ndlr : l’ancienne Communauté française) réclame au pouvoir organisateur de l’Institut St-Pierre et Paul de Florennes, école libre subventionnée, une somme de près de 170.000€. Des subsides auraient été détournés pendant plus de dix ans.

Elle estime qu’entre 1996 et 2006 puis, entre 2006 et 2009 après la désignation d’un nouveau directeur, des documents ne reflétant pas la réalité ont été remplis en vue d’obtenir des subsides de manière illicite. C’est l’un des directeurs de l’époque qui, en 2004, a envoyé un courrier de dénonciation. "La Communauté française a lancé une mission d’information en 2006 qui a débouché sur une enquête administrative. Celle-ci a mis en avant des fraudes. Ils déclaraient des situations qui ne reflétaient pas la réalité. Ils ont déclaré moins de travaux pratiques au profit de cours techniques, qui consomment moins de périodes de cours. Cela veut dire qu’il leur restait des heures, pour lesquelles ils ont créé d’autres cours et donc d’autres emplois", indique l’avocate de l’ancienne Communauté française. "Il y a par ailleurs eu des attributions fictives concernant quatre enseignants, à qui des heures qu’ils ne restaient pas ont été payées."

Ces faits, les principaux intéressés les contestent catégoriquement. "Les subventions ne sont pas accordées en fonction du nombre de profs, d’options ou de cours pratiques/théoriques, mais sur base du nombre d’élèves. Les heures qui ont été attribuées aux professeurs sont conformes à la loi", indique un des avocats. La défense estime dans un premier temps que le tribunal correctionnel de Dinant est incompétent pour juger cette réclamation au civil et, subsidiairement, invoque la prescription de l’action civile. Jugement le 22 mars.