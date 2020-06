A 21 ans, le prévenu semble n'avoir aucune limite et risque de passer quelques années en prison.

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné, ce mardi matin, un jeune homme de 21 ans à 18 mois de prison ferme en état de récidive. Franky, bien connu de la justice malgré son jeune âge, avait volé une aide-soignante qui travaillait dans un home de Couvin, le 13 mai 2018. Ce délinquant est entré dans l'établissement alors qu'il n'avait rien à y faire et a visité toutes les pièces qu'il pouvait. « Il est tombé sur le sac à main de ma cliente. Il y avait la clé de sa voiture à l'intérieur. Il est parti avec », a plaidé la partie civile Me Delvallée lors de l'audience. « Diabétique, elle a fait un malaise et a dû se rendre à l'hôpital. Elle a aussi perdu son portefeuille qui contenait 50€ mais aussi tous ses documents qu'elle a dû refaire. »

Le prévenu risque en tout de passer plusieurs années en prison. En août dernier, il a notamment été condamné par le tribunal correctionnel de Dinant à six ans de prison pour avoir lacéré sa petite copine. Franky a fait appel de ce jugement, le verdict est attendu. En septembre, un autre dossier à son nom sera traité par le tribunal correctionnel de Dinant. « Dès que la police le voit quelque part, elle regarde à ce qu'il fait. Ce jeune homme provoque un sentiment d'insécurité permanent et n'a aucune limite », a précisé le parquet de Namur. On voit dès lors mal comment la Cour d'appel de Liège pourrait faire preuve de clémence à son égard.