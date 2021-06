Le parquet de Namur a requis vendredi devant le tribunal correctionnel une peine de 18 mois de prison à l'encontre de 3 prévenus poursuivis pour un vol avec effraction commis à Emines (La Bruyère), le 29 janvier 2020.

Les trois hommes se sont introduits dans une habitation et ont été surpris par l'occupante des lieux qui revenait en voiture. Ils ont voulu prendre la fuite et ont percuté l'automobile de l'occupante avec la leur. Celle-ci les a suivis mais a finalement abandonné au vu de leurs manœuvres dangereuses. Les malfrats ont abandonné le véhicule quelques rues plus loin et ont été interceptés.

Ils ont dans un premier temps expliqué qu'ils cherchaient des pneus et nient avoir dérobé une somme de 120 euros à la victime. Les 3 prévenus, concernés par d'autre faits de vols, ont également prétendu être mineurs dans un premier temps, un test osseux a prouvé le contraire.

L'avocat de deux des trois hommes, qui sont depuis lors repartis en Italie, plaide un sursis pour la partie de la peine qui dépasserait la détention préventive effectuée. Les prévenus reconnaissent la tentative de vol mais pas le vol.

Jugement le 10 septembre.