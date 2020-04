Suite aux mesures adoptées par le Conseil National de Sécurité et aux restrictions qui en découlent, la vente de muguet en activité ambulante n’est pas autorisée cette année, rappellent Claude Grégoire et Jean-Charles Luperto, respectivement chef de corps et président de la zone de police Samsom.

Habituellement, un vendeur ambulant doit d’une part être détenteur d’une « carte d’ambulant », et d’autre part disposer d’une autorisation communale de vendre sur son territoire et sur l’espace public.Durant cette période de confinement, les communes ne peuvent délivrer ces autorisations car elles iraient à l’encontre des mesures en vigueur. Par conséquent, la vente de muguet est cette année strictement interdite tant sur la voie publique que sur terrain privé. En cas de manquement à cette règle, le vendeur s’expose à la rédaction de deux procès-verbaux, l’un pour non-respect des mesures covid19, l’autre pour vente ambulante sans autorisation.



"La zone de police SAMSOM sera intraitable sur la question, non seulement en vue d’un déconfinement progressif le plus rapide possible, mais aussi par souci de justice vis à vis des fleuristes, qui eux, sont tenus de rester fermé.e.s.", précise-t-on encore.