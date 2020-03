Si, lors du prochain week-end de l’Ascension vous croisez dans la région des Lacs de l’Eau d’Heure des gens ayant l’air de chercher quelque chose à l’aide d’un appareil GPS ou d’un smartphone, ne vous inquiétez pas, ce sont probablement des géocacheurs, des passionnés de chasse aux trésors. Rien à voir avec les chasseurs de Pokémon qui pendant un moment ont envahi le moindre espace public. Ici, il s’agit surtout d’une activité ludique qui peut se pratiquer seul, en couple, en famille ou entre amis et qui permet de découvrir une région grâce à de multiples trésors déposés à divers endroits et à retrouver grâce notamment à une connexion internet.

Le principe est simple. Une fois inscrit sur le site geocaching.com, vous sélectionnez une cache et, à l’aide de votre GPS ou votre smartphone, vous tentez de la retrouver. Les géocaches sont de formes et de tailles variées. La difficulté pour les atteindre est variable également. Une fois une géocache trouvée, vous signez le registre qu’elle contient ou signalez votre trouvaille sur Internet… et vous passez à la suivante. Certaines caches contiennent aussi des objets à échanger dont certains font ainsi parfois le tour du monde !

Du 21 au 24 mai, ils seront plus de 2 000 géocacheurs venus de plusieurs continents pour une immense chasse qui se déroulera dans les (larges) environs des Lacs de l’Eau d’Heure.

" Durant ce long week-end, nous sortirons plusieurs circuits de géocaching qui représenteront plus de 500 nouvelles caches. Ils permettront de découvrir la région allant de Thuin à Momignies, des Lacs de l’Eau d’Heure à la région du Lac des Vieilles Forges dans les Ardennes. Outre les caches traditionnelles, nous aurons une série de caches qui permettront de découvrir l’histoire géologique de la région " , explique Jean-Claude Onderbeke, un des organisateurs. Toutes ces caches resteront ensuite accessibles : " Ce qu’on veut, c’est qu’après cet évènement, les gens reviennent encore dans la région pour continuer à la découvrir ", insiste l’organisateur !

LEF

Infos : www.geowallons.be